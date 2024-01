Scontro tra scooter e mezzo Ama a Roma: un morto

di Redazione Zazoom - giovedì 25 gennaio 2024

Incidente tragico questa mattina a Roma, intorno alle 10, in piazza della stazione Prenestina, all'incrocio con via Attilio Hortis. La collisione avvenuta tra un veicolo della ditta Ama e uno scooter ha causato la perdita della vita al conducente del motorino, un cittadino italiano di 56 anni. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute le autorità locali di Roma Capitale, rappresentate dalle pattuglie del V Gruppo Prenestino. Il conducente del mezzo Ama, un individuo di 34 anni, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni a causa di un improvviso malore.

L'evento è al momento oggetto di indagini da parte della Polizia locale, finalizzate a chiarire in modo accurato la dinamica del tragico incidente. In questo momento difficile, i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia del conducente dello scooter, e auspichiamo una pronta guarigione per il conducente del mezzo Ama coinvolto nell'incidente.