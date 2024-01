Rapina banca a San Basilio: due uomini arrestati, erano armati

Questa mattina a Roma, in via Donato Menichella nella zona di Torraccia, la polizia è intervenuta per una rapina in banca. Dopo l'allarme, le volanti e gli agenti dei commissariati Fidene e San Basilio sono immediatamente intervenuti. Sul luogo, è stata individuata una persona al di fuori della banca, presumibilmente in veste di sorvegliante, e un altro rapinatore all'interno. Durante l'operazione, la polizia ha confiscato due pistole, di cui una rinvenuta nel cestino del bagno. Entrambi i rapinatori sono stati fermati.