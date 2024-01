Ddl influencer, Chiara Ferragni: Ora beneficenza trasparente senza paura di accuse

di Redazione Zazoom - giovedì 25 gennaio 2024

Legge Ferragni: Un passo avanti verso la beneficenza trasparente senza timori di critiche.

Con l'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, che introduce normative mirate a rendere più trasparenti le attività benefiche e adottare misure più rigorose per influencer e testimonial, Chiara Ferragni esprime il suo commento positivo.

In una dichiarazione, l'imprenditrice afferma: "Questo progetto di legge colma una lacuna importante. Da un lato, aiuta a evitare errori, mentre dall'altro, elimina il rischio che coloro che desiderano impegnarsi in attività benefiche in modo aperto e trasparente si ritirino per paura di essere accusati di pratiche illecite".