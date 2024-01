La Corea del Nord conferma lancio nuovo missile strategico

di Redazione Zazoom - giovedì 25 gennaio 2024

Le autorità di Pyongyang hanno ufficializzato il lancio di prova di un nuovo missile strategico da crociera, avvenuto ieri e precedentemente segnalato dall'esercito sudcoreano. L'agenzia nordcoreana Kcna ha annunciato che il 24 gennaio la Direzione generale missilistica della Repubblica Popolare Democratica di Corea ha condotto il primo test del "Bull Arrow-3-31", un nuovo tipo di missile da crociera strategico attualmente in fase di sviluppo.

Pyongyang ha sottolineato che il test non ha minacciato la sicurezza nella regione e che il lancio non ha influenzato la situazione attuale di tensione verbale e militare nella penisola coreana. Invece, è stato descritto come parte di un "costante rinnovamento" dell'arsenale del paese.

In risposta, il ministro della Difesa sudcoreano, Shin Wok Wik, ha emesso una minaccia, avvertendo che se la Corea del Nord decidesse di "scatenare la guerra" nella penisola coreana, il regime nordcoreano rischierebbe di essere messo fine. Ha richiamato l'attenzione sul recente annuncio della Corea del Nord di designare la Corea del Sud come il suo "principale nemico," citando la politica ostile del Sud che mira a preservare l'indipendenza del paese da influenze comuniste.