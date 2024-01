Cadono da seggiovia all'Alpe di Siusi: morta sciatrice 83 enne

di Redazione Zazoom - giovedì 25 gennaio 2024

Una drammatica tragedia si è verificata su una seggiovia nell'Alto Adige, dove due sciatrici sono cadute dall'impianto all'Alpe di Siusi. Purtroppo, una donna di 83 anni ha perso la vita a causa dell'incidente, mentre un'altra donna di 55 anni è attualmente ricoverata in condizioni gravi presso l'ospedale di Bolzano. Le due sciatrici sono precipitate da un'altezza di circa sette metri, generando una situazione di emergenza.

Gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, insieme al soccorso alpino e ai carabinieri, sono immediatamente intervenuti sul luogo per fornire assistenza e soccorso. L'intera comunità è colpita da questa tragica perdita e si unisce al dolore dei familiari della donna deceduta, mentre spera in una pronta e completa guarigione per la sciatrice ricoverata.