Aquafan: E' morto a 88 anni Silvano Balducci

di Redazione Zazoom - giovedì 25 gennaio 2024

Addio a Silvano Balducci, 88 anni, patron e cofondatore di Aquafan a Riccione. È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Silvano Balducci, figura chiave e uno dei fondatori del celebre parco acquatico Aquafan a Riccione. La notizia è stata annunciata dalla sindaca di Riccione, Daniela Angelini, tramite il suo profilo Facebook. Balducci ha lasciato questo mondo dopo una lunga lotta contro la malattia.

"Socio fondatore di Aquafan e imprenditore nel settore del turismo", scrive la sindaca, "lo ricordo con affetto e come un simbolo del divertimento della nostra città. Elegante, spiritoso e solare, era l’immagine dell’accoglienza. Un abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che ne stanno piangendo la scomparsa". Queste parole riflettono il ricordo di Balducci come non solo un imprenditore di successo ma anche come una personalità affabile, sempre pronta a offrire divertimento e ospitalità.

La sua lunga e significativa presenza nel settore del turismo ha contribuito a plasmare il panorama dell'intrattenimento a Riccione. La perdita di Silvano Balducci rappresenta non solo la fine di una vita dedicata all'imprenditoria, ma anche la scomparsa di un'icona del divertimento e dell'accoglienza nella città. Il suo ricordo vivrà attraverso le risate e le gioie condivise da chi ha avuto il privilegio di sperimentare il suo contributo al mondo dell'intrattenimento. Un cordoglio profondo va alla sua famiglia e a tutti coloro che piangono la sua dipartita.