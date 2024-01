Uomini e Donne: Chi è Aurora Tropea?

martedì 23 gennaio 2024

Aurora Tropea, la Dama del Trono Over di Uomini e Donne dalla stagione 2020-2021, è una delle figure più discusse del programma trasmesso su Canale 5. Ecco una panoramica completa su di lei, dalle informazioni personali alla vita privata, al lavoro e ai suoi account social, in particolare Instagram.

Aurora Tropea: Informazioni Personali

- Nome e Cognome: Aurora Tropea

- Data di nascita: 14 marzo 1970

- Luogo di nascita: Toscana

- Età: 53 anni

- Altezza: Informazione non disponibile

- Peso: Informazione non disponibile

- Segno zodiacale: Pesci

- Professione: Imprenditrice

- Stato sentimentale: Single

- Figli: Nessun figlio

- Tatuaggi: Presenti diversi tatuaggi sul suo corpo

- Profilo Instagram: [@auroratropea](https://www.instagram.com/auroratropea/)

Vita Privata

Della vita sentimentale di Aurora Tropea, si sa poco. Contrariamente ad altri partecipanti al Trono Over, è molto riservata. Ha condiviso che dopo la morte di suo padre, ha costruito un muro emotivo che ha reso difficile far entrare altri uomini nella sua vita. La partecipazione al dating show di Canale 5 le ha permesso di affrontare questo ostacolo, ma attualmente Aurora è single, in cerca della sua anima gemella.

Tra le curiosità sulla sua vita, Aurora ama le canzoni di Antonello Venditti, si impegna in opere di beneficenza, possiede un negozio di tessuti chiamato "L’Officina del cuore" a Roma e pratica il motociclismo, viaggiando spesso da sola.

Dove Seguire Aurora su Instagram e Social

Per seguire Aurora Tropea su Instagram, basta cercare "@auroratropea" nella barra di ricerca dell'app. Il suo profilo è privato, quindi è necessaria l'autorizzazione da parte sua per accedervi. Inoltre, Aurora è presente anche su Facebook, dove condivide dettagli sulla sua vita privata e i suoi impegni nel contesto di Uomini e Donne.

Carriera

Aurora Tropea è imprenditrice e proprietaria di "L’Officina del cuore", un negozio di tessuti situato a Montesacro, Roma. La sua passione per la moda l'ha portata a intraprendere questa carriera imprenditoriale, che condivide con la sua partecipazione al mondo della televisione.

Il Percorso di Aurora a Uomini e Donne

Aurora Tropea è entrata a far parte di Uomini e Donne nella stagione 2020/2021. Durante il suo percorso nel programma, ha avuto diverse frequentazioni, tra cui Jean Pierre, ex fiamma di Gemma Galgani, e Biagio Di Maro, che stava frequentando Gemma al momento. Questo ha portato a rivalità e discussioni.

Ha rivelato di essere stata vittima di una truffa da parte di Giordano Martelli, un altro concorrente, che le avrebbe chiesto un prestito di 100 euro. Nel corso degli anni, Aurora ha avuto diverse conoscenze, tra cui Francesco e Aurelio, un elisoccorritore dei vigili del fuoco.

Aurora è ritornata come membro fisso del cast nel febbraio 2023, suscitando diverse discussioni con Armando Incarnato, gli opinionisti e altri partecipanti al programma. La sua esperienza è stata caratterizzata da numerosi scontri e tensioni.