Precipita Elicottero in Canada : morti tre altoatesini

di Redazione Zazoom - martedì 23 gennaio 2024

Tragedia in Canada: Incidente in elicottero causa la perdita di tre giovani altoatesini durante una sessione di heliskiing. Fra le vittime, Heinzl Oberrauch, figlio dell'imprenditore Oberrauch. Ieri pomeriggio, intorno alle 4, l'elicottero si è schiantato in una zona montuosa a Terrace, in British Columbia. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Quattro persone a bordo sono attualmente in condizioni gravi.

La vittima Heinzl Oberrauch

Heiner junior Oberrauch, conosciuto affettuosamente come Heinzl, ha perso la vita nell'incidente. Nel frattempo, suo fratello Jakob Oberrauch, direttore esecutivo del gruppo Sportler, è rimasto ferito ma è cosciente. Queste informazioni sono state confermate da fonti vicine al noto gruppo imprenditoriale. Jakob Oberrauch è attualmente ricoverato in ospedale. I due fratelli erano in compagnia di amici e colleghi in Columbia Britannica per godersi un'esperienza di heliskiing.