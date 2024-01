Gigi Riva: la moglie Gianna Tofanari e i figli Nicola e Mauro

di Redazione Zazoom - martedì 23 gennaio 2024

Gigi Riva: La Sua Storia d'Amore con Gianna Tofanari e il Legame Speciale con i Figli Nicola e Mauro. La scomparsa di Gigi Riva a 79 anni, l'amatissimo Rombo di Tuono, ha scosso l'Italia ed emergono i dettagli affettuosi del suo legame con la moglie Gianna Tofanari e i loro figli Nicola e Mauro. Le sue condizioni sembravano aver trovato stabilità, ma purtroppo è giunta la triste notizia della sua dipartita.

La storia d'amore tra Gigi Riva e Gianna Tofanari risale al lontano 1968, un periodo in cui il divorzio era ancora una novità. Un amore che sfidò le convenzioni dell'epoca, suscitando scalpore e finendo sulle copertine di riviste come Stop e Novella 2000. Nonostante Gianna fosse già separata, la definirono la "Dama bionda", attribuendole addirittura la colpa di eventuali crisi nella vita di Riva.

In un'intervista al Corriere della Sera, Riva ha raccontato il loro legame unico: "Non ero il tipo che stava a casa in pigiama. Quando smisi di giocare cominciarono gli impegni come team manager. Ero sempre fuori." Nonostante ciò, la coppia non ha mai formalizzato il matrimonio, preferendo una scelta di vita basata sull'amore e non su un contratto.

Questa storia scandalosa è culminata con la nascita di due figli, Nicola e Mauro, che hanno successivamente dato a Gigi Riva e Gianna Tofanari cinque splendide nipoti. La più grande di loro, Virginia, figlia di Nicola, ha 21 anni e sogna di intraprendere la carriera di giornalista sportiva.

Virginia ha condiviso la sua affettuosa relazione con il nonno, descrivendolo come una costante presenza nella sua vita. Anche durante il periodo trascorso in Spagna per uno stage, il nonno continua a essere una fonte di ispirazione, aiutandola nelle decisioni importanti.

Nonostante gli scandali, le malelingue e il trascorrere del tempo, il legame tra Gigi Riva e Gianna Tofanari è rimasto forte. Oggi, Gianna lo visita regolarmente, realizzando così un desiderio condiviso: essere un punto di riferimento l'uno per l'altro. Una connessione che ha resistito a ogni ostacolo, dimostrando la forza di un amore che sfida il tempo.