Anticipazioni Grande Fratello martedì 23 gennaio: chi esce?

di Redazione Zazoom - martedì 23 gennaio 2024

Il Grande Fratello fa il suo ritorno in onda il 23 gennaio 2024, dopo la pausa del lunedì causata dalla Supercoppa. La puntata annullata viene recuperata per mantenere l'appuntamento settimanale, mentre Alfonso Signorini si prepara a comunicare i provvedimenti disciplinari presi contro Stefano Miele, insieme alle nomination di Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro.

Nella puntata del 23 gennaio, i concorrenti Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro sono nominati per l'eliminazione. Inoltre, il televoto è aperto anche per Stefano Miele, che rischia l'eliminazione a seguito di un provvedimento disciplinare. I sondaggi su Forumfree suggeriscono che Beatrice Luzzi sia la favorita, con il 45,13% dei voti, mentre Federico e Sergio si trovano in una situazione di parità con il 27% ciascuno. La situazione di Stefano Miele rimane incerta.

Nella stessa puntata, non viene effettuata alcuna eliminazione. Il televoto determina chi tra i quattro nominati sarà soggetto a votazione per l'eliminazione nella successiva puntata del 25 gennaio. La sessione di voto viene chiusa e poi riaperta con una nuova domanda al pubblico, che deciderà chi dovrà abbandonare il programma.

Si scopre anche che Marco Maddaloni potrebbe abbandonare il Grande Fratello, rivelando che la sua avventura è in procinto di concludersi a causa della scadenza del contratto il 31 gennaio. La situazione di Marco si aggiunge alle precedenti uscite di altri concorrenti come Alex Schwazer e Giampiero Mughini, evidenziando la dinamicità della competizione. Beatrice Luzzi, condividendo pensieri con i suoi figli, manifesta la speranza di affrontare le sfide future e chiede loro di essere pazienti ancora per un po'.