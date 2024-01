AMADEUS SANREMO 2024: SARÀ IL MIO ULTIMO FESTIVAL CONSECUTIVO

di Redazione Zazoom - martedì 23 gennaio 2024

In anteprima sulle pagine di Chi: Amadeus si apre a un'intervista sincera. "Questo sarà il mio ultimo Festival consecutivo", confessa il conduttore. "Anche se, devo ammettere, Fiorello minaccia di chiudermi in una stanza e gettare via la chiave se cambierò idea! È un onore che la Rai mi abbia chiesto di condurre per cinque anni consecutivi, ma per rispetto ho detto 'facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e valutiamo'. L'idea è di fermarmi a cinque, già raggiungere personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un grande onore".

Rispondendo a Gerry Scotti, che recentemente aveva dichiarato su Chi: "Se Amadeus mi manda il biglietto, vengo in prima fila", Amadeus scherza: "Non l'ho ancora mandato, trovare i biglietti ora è difficile, ma per lui farò uno sforzo!"

Sul possibile invito a José Mourinho, il suo idolo, tanto che ha chiamato suo figlio José, Amadeus riflette: "In passato, forse un paio d'anni fa, ci avevo pensato. Ma è difficile avere gli sportivi, soprattutto quando sono in attività. Zlatan Ibrahimovic è stato un'eccezione quando ha condotto con me Sanremo, ma lui è un caso a parte. Non so se Mourinho avrebbe voglia di venire, non so in che umore si trovi".

Nella piazza Colombo, tra gli ospiti, ci saranno Rosa Chemical, protagonista dello scandalo del bacio a Fedez dell'anno scorso, e Arisa, che aveva presentato un brano per la gara ma non è stata selezionata. Amadeus commenta: "Rosa Chemical mi piace molto, anche se non era in gara, porterà sicuramente la sua energia in piazza. Sono un suo estimatore. Quanto ad Arisa, è una cantante talentuosa e una cara amica. È difficile fare le scelte, con 400 brani presentati è normale che solo 30 siano stati selezionati. Non ho pentimenti, ho scelto quello che volevo per questa edizione".

Riguardo alla presenza di sette cantanti provenienti da Amici, Amadeus afferma: "Non ho preclusioni. Se mi piace qualcosa, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista solo perché non proviene dai programmi Rai. Guardo trasmissioni che scoprono talenti e sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto".