Surf sul cofano dell'auto : Giovane in gravi condizioni dopo una temeraria sfida notturna a Cimadolmo

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Una serata tra amici a Cimadolmo, provincia di Treviso, ha preso una pericolosa svolta quando un gruppo di cinque giovani ha deciso di intraprendere una sfida rischiosa nel tentativo di animare il loro sabato sera. L'idea audace di "surfare" sul cofano dell'auto è stata proposta dall'irrequieto 18enne, che non poteva prevedere il tragico epilogo che si sarebbe verificato.

La scena ha avuto luogo ieri sera, 20 gennaio, intorno alle 23, in via dello Sport a Cimadolmo. Il giovane gruppo si trovava su una Ford Focus, guidata da uno degli amici. Animati dalla voglia di sperimentare qualcosa di fuori dall'ordinario, l'adolescente ha deciso di posizionarsi sul cofano dell'auto in movimento.

L'entusiasmo è stato interrotto bruscamente quando il giovane è scivolato dal cofano, venendo tragicamente investito dall'auto. Gli amici, colti dal panico, hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza, un'automobile con personale medico a bordo ed un elicottero.

Il giovane è stato elitrasportato in condizioni critiche al Ca' Foncello di Treviso, dove attualmente è ricoverato. Sebbene la prognosi sia riservata, rassicurazioni indicano che la sua vita non sarebbe in pericolo. Nel frattempo, la Ford Focus coinvolta è stata posta sotto sequestro. Il conducente dell'auto rischia ora una possibile denuncia legata a questa temeraria e pericolosa bravata.