Laburisti Israeliani presentano mozione di sfiducia contro il Governo Netanyahu per la gestione della Crisi di ostaggi a Gaza

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Nella città di Tel Aviv i laburisti israeliani, rappresentanti di 4 seggi su 120 alla Knesset, annunceranno una mozione di sfiducia nei confronti del governo guidato da Benyamin Netanyahu. Questa rappresenta la prima mozione di sfiducia dall'inizio della recente crisi, motivata dal supposto fallimento del governo nel riportare a casa gli ostaggi trattenuti da Hamas a Gaza. Il partito laburista sottolinea il mancato impegno del governo nelle necessarie decisioni per salvare e riportare indietro gli ostaggi.

La leader del partito laburista, Merav Michaeli, guiderà l'iniziativa, esprimendo la speranza che i partiti di opposizione possano sostenere la mozione di sfiducia. Tuttavia, si sottolinea che le probabilità di successo per questa mozione sono considerevolmente basse. Resta da vedere come si evolverà la situazione politica in Israele in risposta a questa mossa dell'opposizione.