Jasmine Paolini eliminata negli Ottavi agli Australian Open

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Il percorso avventuroso di Jasmine Paolini agli Australian Open giunge a termine agli ottavi di finale. La tennista toscana, 28 anni, che mai prima d'ora aveva raggiunto tale fase in uno Slam, è stata sconfitta in due set - 6-4 6-2 - dalla russa Anna Kalinskaya. Quest'ultima, come Paolini, non aveva mai superato un turno nelle precedenti edizioni a Melbourne e ora si trova per la prima volta ai quarti di un torneo del Grande Slam.