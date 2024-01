Cadillac incrementa la produzione del Lyriq : Forte domanda di veicoli elettrici di lusso

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Cadillac ha preso l'iniziativa di aumentare la produzione del suo veicolo utilitario sportivo elettrico compatto, il Lyriq, sfruttando la disponibilità di più batterie e la costante richiesta di veicoli elettrici di lusso. Nonostante le sfide iniziali legate all'assemblaggio dei moduli batteria, il marchio sta reagendo positivamente al crescente interesse per il Lyriq.

John Roth, il vicepresidente globale di Cadillac, ha comunicato che nel 2023 sono stati consegnati 9.000 Lyriq, rappresentando un notevole incremento rispetto alle meno di 2.400 consegne registrate nel primo semestre. Attualmente, il Lyriq costituisce un quarto di tutte le vendite di Cadillac, un notevole aumento rispetto al 12% registrato nel quarto trimestre dell'anno precedente.

Cadillac aumenta la produzione dei veicoli elettrici Lyriq

Roth ha dichiarato che la strategia di lancio è stata misurata, aspettando che i moduli batteria diventassero disponibili, e ora, con un inventario solido, il Lyriq sta dimostrando un forte successo di vendita. Ha sottolineato che nel settore del lusso, la transizione verso veicoli elettrici è perceputa in modo differente rispetto al mercato principale, e ha notato che il 60% dei consumatori di lusso prevede di optare per un veicolo elettrico come prossimo acquisto. Roth ha espresso ottimismo riguardo alle prospettive future, dichiarando di avere "grandi aspettative" per il Lyriq.