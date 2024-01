Morte di Francesca Migliano: Indagini approfondite su cane, computer e cellulare

La triste vicenda della cinquantaduenne Francesca Migliano, trovata senza vita nel suo appartamento di via Cartoleria, sta attirando l'attenzione degli investigatori. Il medico legale nominato dalla Procura, Paolo Fais, ha eseguito ieri pomeriggio l'esame autoptico sul corpo di Francesca, ma le risposte definitive dovranno ancora arrivare dagli esiti, insieme alle analisi del sangue, per verificare la presenza di sostanze compatibili con il suo decesso.

Il corpo di Francesca è stato scoperto dalla madre, preoccupata per l'assenza di contatti con la figlia da un po' di tempo. Il grado avanzato di decomposizione fa presumere che la morte risalga a circa un mese fa, durante le festività natalizie. L'autopsia sarà cruciale anche per rispondere a questo interrogativo sulla data del decesso. Parallelamente, gli inquirenti, guidati dal pm Nicola Scalabrini, che ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti, stanno esaminando il suo cagnolino.

Il piccolo terrier, rimasto vicino al corpo senza vita della padrona per tutto il tempo, sarà oggetto di analisi per valutare il suo stato di malnutrizione e disidratazione. Le ferite causate dai morsi del cane hanno compromesso le condizioni del cadavere e dell'appartamento. Le indagini si estendono anche ai dispositivi elettronici della vittima: cellulari e computer saranno attentamente esaminati dai carabinieri per ricostruire le ultime ore di vita di Francesca.

I vicini, già interrogati, potrebbero non aver notato nulla, essendo spesso lontani da casa durante le festività. I guaiti del cagnolino, abituato ad abbaiare frequentemente, potrebbero non aver suscitato allarmi. Nei prossimi giorni, saranno interpellati i clienti di Francesca, che in passato gestiva un negozio da estetista e ora riceveva persone a casa, nonostante la sua situazione lavorativa.

L'obiettivo principale delle indagini è comprendere se la morte della donna è stata naturale o violenta. Nonostante i primi accertamenti non abbiano rivelato tracce evidenti di omicidio, nulla viene escluso in attesa degli sviluppi delle indagini.