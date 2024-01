Il regista Leandro Castellani Vittima di una truffa milionaria

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

Il regista fanese Leandro Castellani, protagonista di una truffa milionaria, ha condiviso il suo dramma nella trasmissione "Storie italiane" su RaiUno condotta da Eleonora Daniele. Castellani, insieme alla moglie Maria Grazia e al figlio Aldo, ha raccontato la devastante esperienza vissuta con un consulente finanziario che ha sfruttato la loro vulnerabilità in un momento di difficoltà finanziaria.

Il consulente aveva promesso di risolvere tutti i loro problemi, ma invece ha agito in modo fraudolento, portandoli a svendere una preziosa proprietà a Roma e gestendo i loro conti senza effettivamente onorare gli impegni presi. Il regista, ancora incredulo di fronte a questa truffa, ha spiegato come la situazione debitoria, inizialmente difficile, sia diventata ancora più grave, con le banche che non attendono i tempi della giustizia.

Truffa milionaria, dramma in tv

Il processo è in corso, con Leandro che è stato ascoltato a dicembre e la moglie Maria Grazia che sarà sentita a maggio. Nel frattempo, la loro casa a Fano è stata messa all'asta, ma fortunatamente la procedura è stata bloccata proprio il giorno prima. Il figlio Aldo ha rivelato che è stata attivata una procedura di sovra indebitamento, ma la famiglia non è in grado di liquidare il patrimonio per saldare i debiti.

Hanno cercato una soluzione con l'uomo indagato, chiedendogli di cedere le quote di un importante complesso immobiliare vicino a Fano, ma la risposta è stata un'offerta inaccettabile di un vitalizio di 2.000 euro al mese. Castellani si fidavano ciecamente di questo consulente, raccomandato da un amico avvocato, ma l'uomo ha scomparso all'estero, diventando irraggiungibile. Il regista riflette sul come sia facile cadere nelle mani di individui senza scrupoli quando si è fragili e depressi.