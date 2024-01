Jannik Sinner agli Australian Open: Vittoria sul campo, sorrisi fuori

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

Jannik Sinner ha conquistato il terzo turno degli Australian Open, sconfiggendo il qualificato olandese de Jong con un netto triplo 6-2. La sua vittoria non si è limitata al campo, ma è stata amplificata dalle sue esibizioni durante un'intervista a caldo, guadagnandosi il cuore del pubblico di Melbourne.

Il tennista italiano, da campione umile, ha riconosciuto di dover fare ancora meglio nonostante la sua convincente performance. Nel post-partita, ha scherzato e intrattenuto gli spettatori con la sua autoironia, dimostrando di essere non solo un talento sul campo, ma anche un ragazzo simpatico.

La partita contro de Jong è stata una passeggiata per Sinner, ma nonostante il risultato, il giocatore ha mostrato una prospettiva autentica sulla sua prestazione: "Ho giocato davvero bene a un certo punto. Sicuramente posso migliorare, vedremo come reagirò nei match più combattuti."

Guardando al futuro del torneo, Jannik Sinner è ottimista, ma ha anche dedicato del tempo a parlare della sua vita fuori dal campo. Ha condiviso dettagli sulla sua routine di allenamento e ha scherzato sul suo fisico, suscitando l'ilarità del pubblico. La sua autoironia è stata evidente quando, interrogato sul numero di chili di muscoli messi, ha risposto giocando: "Questo è un segreto ragazzi. Mi piacerebbe avere un fisico alla Baywatch, ma sono abbastanza felice del mio!"

Jannik ha concluso l'intervista parlando dell'importanza delle giornate di riposo tra le partite, sottolineando la necessità di bilanciare l'allenamento con il riposo mentale. La sua genuinità e simpatia continuano a farlo emergere non solo come un tennista talentuoso ma anche come una persona amata dal pubblico.