Impatto Economico delle tensioni nel Mar Rosso: Cosa succede se il traffico marittimo si interrompe?

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

Oggi un grave incidente nel traffico marittimo nel Mar Rosso, causato dagli attacchi dei ribelli Houthi contro navi commerciali e militari. Gli esperti riferiscono che finora le conseguenze economiche sono limitate, ma se la crisi dovesse persistere, cosa potrebbe accadere?

Il 12% del commercio marittimo globale attraversa normalmente lo stretto di Bab al-Mandeb, che controlla l'accesso al Mar Rosso meridionale. Tuttavia, dal novembre scorso, il numero di container è diminuito del 70%, con molte compagnie che hanno preferito deviare il traffico attraverso rotte alternative più lunghe e costose intorno al Capo di Buona Speranza.

Cosa accade se si ferma il traffico sul Mar Rosso?

La siccità colpisce anche il Canale di Panama, rallentando il transito delle navi tra l'Asia e gli Stati Uniti. A gennaio, il passaggio giornaliero è sceso da circa 40 navi portacontainer a soli 24, portando a ritardi annunciati da aziende come Ikea, Tesla e Volvo.

Anche il trasporto del gas naturale liquefatto (GNL) è minacciato, secondo il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahmane Al-Thani, durante il Forum economico mondiale di Davos.

Il costo aggiuntivo del trasporto marittimo potrebbe aumentare del 60%, con un premio assicurativo aggiuntivo del 20%, secondo le stime della piattaforma logistica Container xChange. Ciò solleva preoccupazioni per un possibile aumento dell'inflazione, valutato da Oxford Economics in un ulteriore 0,7 punti alla fine del 2024, se la crisi nel Mar Rosso dovesse persistere per diversi mesi.

Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha avvertito che le conseguenze potrebbero manifestarsi nelle prossime settimane, mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato la necessità di monitorare da vicino la situazione, definendo il terrore Houthi nel Mar Rosso come un ostacolo al commercio globale.