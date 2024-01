Crostata arrotolata con ricotta: Una dolce sorpresa per tutta la famiglia

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

La crostata di pasta frolla è un classico amato da grandi e piccini in molte varianti. Tuttavia, se desiderate qualcosa di leggermente diverso per stupire la famiglia pur rimanendo nel territorio del sicuro, la crostata arrotolata con ricotta è l'opzione perfetta. Questa delizia non solo è semplice da preparare, ma può essere personalizzata con una varietà di ingredienti che la rendono sempre unica. Dalla cioccolata ai frutti di bosco, dalle amarene al pistacchio, le possibilità di creare un ripieno innovativo sono infinite. Di seguito, troverete la ricetta di base, ma potrete lasciarvi ispirare dal momento e dagli ingredienti disponibili in dispensa per personalizzarla ulteriormente.

Preparazione della Crostata Arrotolata con Ricotta:

1. Iniziate con la preparazione della pasta frolla, che dovrà riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Disponete la farina sulla spianatoia, unite zucchero, tuorlo, lievito, burro a pezzi e sale. Impastate energicamente per amalgamare gli ingredienti rapidamente, segreto per ottenere una frolla perfetta. Avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare in frigorifero.

2. Preparate la crema di ricotta per il ripieno, assicurandovi che non contenga eccessivo siero. In caso contrario, lasciatela scolare. Mettete la ricotta in una ciotola con zucchero e scorza di limone grattugiata, lavorandola fino a ottenere una crema omogenea.

3. Tirate fuori dal frigo il panetto di frolla, stendetelo in un rettangolo e punzecchiatelo con una forchetta.

4. Distribuite uniformemente la crema di ricotta sulla pasta stesa e arrotolate delicatamente la pasta. Posizionate il rotolo in uno stampo rivestito di carta da forno e infornate a 180°C per circa 40 minuti.

5. Una volta cotta, lasciate raffreddare la crostata arrotolata, spolverate con zucchero a velo e guarnite a piacere. Potete arricchire ulteriormente la crema di ricotta con frutti di bosco, fragole, nocciole, gocce di cioccolata o canditi.

Portate in tavola questa deliziosa crostata arrotolata con ricotta, e godetevi un dolce momento di condivisione con la famiglia.