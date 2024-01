Bugo e Lazza: Duello di parole accese e sfottò online

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

Si è scatenato uno scontro verbale tra Bugo e Lazza, tutto ha preso il via da un commento di Bugo, esprimendo la sua amarezza per essere citato nel contesto della controversia con Morgan al Festival di Sanremo 2020. Bugo ha attaccato Lazza definendolo "ennesimo rapper di mer*a" che cerca visibilità, menzionando anche il testo di BTX Posse in cui Lazza e Tony Effe affermano: "Però, bro, non sono Bugo".

La risposta di Lazza non si è fatta attendere, ironizzando sulla parola "CIUCCIALATTE" utilizzata da Bugo e invitandolo a "mangiare un'emozione ogni tanto". Bugo ha replicato con un sarcasmo sulla frase di Lazza e quest'ultimo ha continuato il botta e risposta, mettendo in dubbio la firma di Bugo come "artista emergente".

Bugo ha cercato di calmare le acque, affermando di voler rimanere un "artista emergente" per non diventare come quelli che si sentono già arrivati. Lazza ha ribattuto, sottolineando le parole offensive di Bugo e definendo la sua improvvisa simpatia una tattica. La storia sembrava chiudersi, ma Lazza ha avuto l'ultima parola, suggerendo a Bugo di non fare il "paraculo" dopo aver usato toni così forti.

Il destino di questa controversia rimane incerto, ma nel frattempo, Lazza si prepara a essere protagonista a Piazza Colombo durante il prossimo Festival di Sanremo, dove sarà ospite nella serata d'apertura della Suzuki Arena.