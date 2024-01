Shannen Doherty si prepara all'addio e pianifica il suo funerale

di Redazione Zazoom - martedì 16 gennaio 2024

Shannen Doherty, celebre attrice conosciuta per i suoi ruoli memorabili nelle serie TV, sta affrontando con coraggio e trasparenza la difficile battaglia contro il cancro. Dopo la diagnosi nel 2015, ha condiviso apertamente la sua esperienza con i fan, dando voce al suo percorso di lotta contro la malattia.

Nell'ultima puntata del suo podcast, Let's Be Clear, Shannen ha affrontato senza filtri la cruda realtà della sua situazione. Parlando dell'organizzazione del suo funerale, ha espresso il desiderio che la cerimonia sia in parte divertente, con i suoi resti uniti a quelli del suo cane e di suo padre, in un luogo speciale a Malibu.

Shannen Doherty: Me ne sto andando, sto organizzando il mio funerale

La star ha dettagliatamente pianificato ogni aspetto, dalla lista degli invitati alle clausole specifiche. Desidera un funerale con pochi invitati, solo coloro che desiderano sinceramente essere presenti. Shannen ha spiegato con chiarezza che non vuole la presenza di persone che, nonostante le loro ragioni personali, cerchino di apparire bene pubblicamente senza autenticità.

Sebbene le speranze di Shannen siano ormai ridotte, la sua determinazione a gestire consapevolmente questo momento difficile emerge nel suo desiderio di organizzare una celebrazione sincera e amorevole a casa sua, dove ha vissuto i momenti più belli della sua vita.