Sanremo 2024: Recensioni e valutazioni delle canzoni da parte dei giornalisti

di Redazione Zazoom - martedì 16 gennaio 2024

I giornalisti hanno avuto l'opportunità di ascoltare in anteprima le canzoni del Festival di Sanremo 2024, a meno di un mese dal suo inizio.

1. "Diamanti grezzi" - Clara: Voto 6

Clara Soccini, nota come Crazy J nella terza stagione di Mare Fuori, presenta una performance dance raccontando una storia frammentata. Il voto assegnato è 6, con un tocco di nostalgia per le esibizioni precedenti.

2. "Ti muovi" - Diodato: Voto 6

Nonostante non sia paragonabile a "Fai rumore", la canzone è una ballad sentimentale di Diodato con il suo solito gusto raffinato. Il voto assegnato è 6, invitando a darle un'altra possibilità.

3. "Tuta gold" - Mahmood: Voto 8

Pur presentando alcuni inglesismi, Mahmood riceve un voto 8 per il suo ritmo tribale coinvolgente e la sua voce eccezionale.

4. "Finiscimi" - Sangiovanni: Voto 7

Sangiovanni mostra una maturità artistica con una canzone intima basata su una storia d'amore finita. Il voto assegnato è 7, sottolineando l'apprezzata sincerità.

5. "Pazza" - Loredana Bertè: Voto 10

La performance di Loredana Bertè riceve il massimo punteggio, 10, con un pezzo potente e contemporaneo sull'indipendenza e l'autodeterminazione.

6. "Governo punk" - Bnkr44: Voto 6

Proveniente da Sanremo Giovani, Bnkr44 ricorda Dargen D'Amico e ottiene un voto 6, con menzione speciale per la frase "Stamattina io mi lavo i denti col gin".

7. "Fino a qui" - Alessandra Amoroso: Voto 7

Alessandra Amoroso presenta un brano con tonalità simili a "Ultimo" e una voce straordinaria. Il voto assegnato è 7, celebrando la leggerezza della vita.

8. "Il cielo non ci vuole" - Fred De Palma: Voto 6

Il brano uptempo di Fred De Palma aspira a diventare un tormentone ma riceve un voto 6. Si suggerisce che un approccio reggaeton sarebbe stato più adatto.

9. "Mariposa" - Fiorella Mannoia: Voto 6

Fiorella Mannoia sorprende con un ritmo gitano e un messaggio femminista. Il voto assegnato è 6, mantenendo l'aspettativa.

10. "Un ragazzo una ragazza" - The Kolors: Voto 8

Un mix di Italodisco e Annalisa, il brano si insinua nella mente con un ritornello accattivante. Il voto assegnato è 8, prediccendo il successo radiofonico.

11. "Apnea" - Emma: Voto 7

Emma presenta un brano con un ritmo vivace e grintoso, ricevendo un voto 7. La menzione speciale è per la citazione "Chiamo l’avvocato".

12. "L’amore in bocca" - I Santi Francesi: Voto 8

Il brano sorprendente di Alessandro De Santis e Mario Francese riceve un voto 8, evidenziando la freschezza dell'hard pop.

13. "Click Boom!" - Rose Villain: Voto 8

Una possibile rivelazione della 74esima edizione, Rose Villain passa da una ballad alla Elisa a un rap grintoso. Il voto assegnato è 8, lodando le onomatopee coinvolgenti.

14. "Ricominciamo tutto" - Negramaro: Voto 7

La band di Giuliano Sangiorgi presenta un brano che esplora le difficoltà delle relazioni nel tempo. Il voto assegnato è 7, prevendo una performance emozionante con l'orchestra dell'Ariston.

15. "La rabbia non ti basta" - BigMama: Voto 7

Dedica alla piccola Marianna (Mammone) e uno dei pochi brani socialmente impegnati dell'anno. Il voto assegnato è 7, sottolineando i temi toccati.

16. "Pazzo di te" - Francesco Renga e Nek: Voto 5

Il brano, considerato troppo old style, riceve un voto 5. La sorpresa è che Dario Faini, alias Dardust, firma il brano.

17. "Casa mia" - Ghali: Voto 8

Ghali punta su un brano politico, ricevendo un voto 8. La critica positiva sottolinea che il brano è in sintonia con lo stile distintivo di Ghali.

18. "Tu no" - Irama: Voto 5

La canzone di Irama, definita un'iperballad, riceve un voto 5. La preferenza va alla sua performance a Sanremo 2021.

19. "La noia" - Angelina Mango: Voto 8

Angelina Mango presenta una cumbia contemporanea, ricevendo un voto 8. La frase che colpisce al primo ascolto è: "E mi hanno detto che la vita è preziosa".

20. "I p’ me, tu p’ te" - Geolier: Voto 6

Il trapper di Secondigliano riceve un voto 6, con l'aspettativa di una performance più coinvolgente dal vivo.

21. "Spettacolare" - Maninni: Voto 5

Il brano di Maninni non è considerato altrettanto spettacolare come il titolo suggerisce, ricevendo un voto 5. Ci si as