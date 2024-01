Roma, Mourinho Esonerato: De Rossi Favorito per la successione

di Redazione Zazoom - martedì 16 gennaio 2024

La Roma è sconvolta dalla decisione di esonerare l'allenatore Josè Mourinho, presa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Lazio e la recente sconfitta in campionato contro il Milan. Il nome in cima alla lista per raccogliere il testimone è quello di Daniele De Rossi.

L'annuncio dell'esonero è stato inaspettato, nonostante il periodo difficile della squadra, ed è stato comunicato attraverso un breve messaggio pubblicato su X : "L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Ulteriori aggiornamenti riguardo alla nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve".

Esonerato Mourinho: non è più l'allenatore della Roma

Il sito web della Roma ha ricordato il percorso di Mourinho, sottolineando il trionfo nella Conference League a Tirana nel maggio 2022 e la finale di Europa League a Budapest nella stagione precedente.

Daniele De Rossi è il nome che emerge come possibile successore, un'opzione che potrebbe conquistare il cuore dei tifosi e soddisfare le esigenze del club. Attualmente alla guida della Spal, De Rossi potrebbe assumere il ruolo di "traghettatore" fino a giugno. Tra i candidati figura anche Antonio Conte, libero da impegni, ma con l'ostacolo dell'ingaggio elevato. Altri nomi che circolano sono quelli di Thiago Motta, in luce con il Bologna, e Francesco Farioli, allenatore italiano del Nizza. Tuttavia, le strade per questi allenatori sembrano essere in salita, poiché i rispettivi club sembrano poco propensi a liberarli durante la stagione in corso.