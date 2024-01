Provvedimento disciplinare al Grande Fratello: Stefano sotto accusa

di Redazione Zazoom - martedì 16 gennaio 2024

Verso la conclusione della puntata del Grande Fratello, è stato annunciato un provvedimento disciplinare inaspettato nei confronti di Stefano, uno dei concorrenti del reality. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e come la produzione ha deciso di intervenire.

Durante la puntata del 15 gennaio, si è svolta una serata tranquilla con vari argomenti affrontati riguardanti gli eventi accaduti nella Casa nel corso della settimana. Il verdetto del televoto ha portato all'eliminazione di Rosanna Fratello, ma poco prima delle nuove nomination, Alfonso Signorini ha annunciato l'imminenza di un provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti ancora in gara. La persona coinvolta è Stefano, e il motivo risiede in un episodio durante la festa per i 4 mesi dei veterani della Casa.

Grande Fratello, provvedimento disciplinare per Stefano

Durante questa festa, uno scambio di battute tra Stefano e Giuseppe ha suscitato preoccupazione in relazione al regolamento del reality. Nel tentativo di ridimensionare l'atteggiamento di Anita, Stefano ha fornito informazioni sulle preferenze della concorrente, sottolineando la percentuale con cui era favorita insieme a Beatrice. Questa azione ha scatenato una reazione negativa da parte di Anita, portando il Grande Fratello a prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di Stefano.

Alfonso Signorini ha letto il comunicato durante la diretta: "Stefano, sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori. Quello che hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto. Perché può condizionare gli altri concorrenti e quindi anche il gioco stesso. Per questa ragione, il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione". Stefano sarà quindi il primo candidato all'eliminazione nella puntata del 29 gennaio.