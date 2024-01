Bologna: Ritrovato cadavere di Francesca Migliano in avanzato stato di decomposizione

di Redazione Zazoom - martedì 16 gennaio 2024

Bologna è scossa dalla scoperta del corpo in decomposizione di Francesca Migliano, una donna italiana di 52 anni, trovata nel suo appartamento in via Cartoleria, nel cuore del capoluogo. Il macabro ritrovamento è stato fatto ieri dalla madre anziana della vittima, che, preoccupata dall'assenza prolungata della figlia e dall'impossibilità di contattarla, ha deciso di andare a verificarne le condizioni.

La tragica scoperta ha rivelato che Francesca Migliano era distesa sul pavimento della sala, senza vita da diverse settimane. La situazione è complicata dalla presenza del suo cane, rimasto chiuso in casa per un lungo periodo, che ha contaminato diversi punti dell'appartamento, rendendo difficile svolgere le indagini sul luogo.

Le circostanze della morte di Francesca Migliano rimangono avvolte nel mistero, con la possibilità che la donna sia deceduta per cause naturali o che si tratti di un caso più oscuro come un omicidio. Gli inquirenti stanno lavorando per esaminare tutte le possibilità, considerando anche che in casa non sono stati rilevati segni di effrazione, ma sono state trovate tracce di sangue in vari punti.

Le indagini sono complesse e includono l'analisi dei dispositivi elettronici e delle piattaforme social di Francesca Migliano per risalire agli ultimi contatti avuti dalla donna nelle settimane precedenti. La vittima era impegnata in lavori domestici, aggiungendo ulteriori elementi di mistero a questa tragica vicenda. Solo l'autopsia, programmata nei prossimi giorni, potrà fornire ulteriori dettagli sulla causa della morte e risolvere questo enigma che ha sconvolto la comunità di Bologna.