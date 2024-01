Sondaggi Politici 15 Gennaio: Voglia di confronto TV tra Meloni e Schlein

di Redazione Zazoom - lunedì 15 gennaio 2024

In un nuovo aggiornamento dei sondaggi politici, datato oggi, lunedì 15 gennaio 2024, emergono diverse tendenze interessanti. Oltre alle classiche percentuali di voto per i partiti, gli italiani sembrano manifestare un forte interesse per un possibile confronto televisivo tra la premier Meloni e il leader dell'opposizione Elly Schlein.

Percentuali di Voto per i Partiti:

- Fratelli d'Italia 29,2%

- Partito Democratico 19,1%

- Movimento 5 Stelle 16,4%

- Lega 9,1%

- Forza Italia 7,3%

- Azione 4,0%

- Italia Viva 3,5%

- Verdi e Sinistra 3,2%

- +Europa 2,4%

- Per l’Italia 1,4%

- Noi Moderati 1,2%

- Unione Popolare 1,2%

- Altre Liste 2,0%

Conferma per il Parlamento Europeo:

- Fratelli d'Italia 27,1%

- Partito Democratico 19,5%

- Movimento 5 Stelle 17,0%

- Lega 9,3%

- Forza Italia 7,4%

- Europa Verde/Sinistra Italiana 4,2%

- Azione - Calenda 3,5%

- + Europa con Emma Bonino 3,0%

- Italia Viva / Il Centro - Renzi 3,0%

- Altro Sinistra 3,2%

- Altro Destra 2,8%

Opinione sugli Incontri dei Leader Politici:

- Favorevole a candidarsi alle elezioni europee: Sì 40%, No 31%, Non sa/non risponde 29%

- Utile un confronto TV tra Meloni e Schlein: Sì 50%, No 32%, Non sa/non risponde 18%

In particolare, il 50% degli intervistati ritiene utile un confronto televisivo tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Questo desiderio è evidente non solo tra gli elettori di Fratelli d'Italia ma, in modo sorprendente, tra quelli di Forza Italia.

Altri Argomenti Trattati nei Sondaggi:

- Dopo il caso Ferragni, fiducia in personaggi famosi che fanno beneficenza: Sì 13%, No 70%, Non sa/non risponde 17%

- Favourabile a una nuova legge sulla beneficenza dopo il caso Ferragni: Sì 74%, No 13%, Non sa/non risponde 13%

- Credibilità della buonafede di Chiara Ferragni nell'attività di beneficenza: Sì 23%, No 56%, Non sa/non risponde 21%

In sintesi, Fratelli d'Italia rimane il principale partito, ma il desiderio di un confronto televisivo tra Meloni e Schlein è in forte aumento, specie tra gli elettori di Forza Italia. Il caso Ferragni ha suscitato scetticismo sulla fiducia nei vip impegnati in attività benefiche.