Roma: Rissa per un parcheggio a Montesacro

di Redazione Zazoom - lunedì 15 gennaio 2024

A Roma, la caccia disperata per trovare un parcheggio libero può portare a situazioni estreme. Sabato sera, nella tranquilla zona di Montesacro, un episodio di ordinaria frustrazione ha preso una svolta inaspettata, culminando in una rissa coinvolgente.

In Via Val Chisone, intorno alle 22:00 del 13 gennaio 2024, una donna ha individuato finalmente un posto libero per la sua auto. Tuttavia, la felicità è stata di breve durata poiché due fratelli le hanno comunicato che il parcheggio era già "prenotato" per un'amica in arrivo. Una situazione comune, ma questa volta la tensione è salita.

Mentre la maggior parte delle persone avrebbe accettato la delusione e proseguito oltre, la donna ha deciso di sfidare il destino. Ignorando gli uomini tra le strisce, ha tentato comunque di parcheggiare, quasi investendo i due fratelli. La situazione è rapidamente degenerata, portando a una chiamata al fratello della donna, che ha portato con sé un amico per affrontare la situazione.

Il tranquillo scenario di Montesacro è diventato un campo di battaglia improvviso, con il gruppo coinvolto in una rissa furiosa in mezzo alla strada. Preoccupati per la sicurezza pubblica, un passante ha chiamato la Polizia per sedare la situazione. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riportando alla calma i cinque contendenti.

Il risultato finale di questa violenta disputa è stato di quattro feriti, con la donna in condizioni meno gravi e uno dei fratelli in condizioni più serie, insieme al fratello e all'amico intervenuti a difesa della conducente.