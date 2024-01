Roma: Fermato un ventenne per l'omicidio del quattordicenne Alexandru Ivan

di Redazione Zazoom - lunedì 15 gennaio 2024

Una tragedia ha colpito la comunità romana con l'arresto di un giovane ventenne sospettato di aver commesso l'omicidio di Alexandru Ivan, un ragazzo di quattordici anni, avvenuto in un parcheggio della metropolitana. L'inchiesta è stata condotta dalle forze dell'ordine sotto la guida della Procura di Velletri, che ha portato all'identificazione e al fermo del sospetto.

Il nonno materno del giovane Alexandru, Petru Katlan, ha dichiarato che chi ha sparato non aveva intenzione di colpire suo nipote: "Non ce l'avevano con lui". Le motivazioni dietro questo tragico evento restano oscure, ma la famiglia è sconvolta dal dolore della perdita.

Il padre, Eduard Ivan, ha espresso il desiderio che il colpevole paghi per il suo gesto. Tuttavia, la sua domanda "Che ci faceva mio figlio in un parcheggio della metropolitana a quell'ora di notte?" sottolinea la necessità di comprendere i dettagli che hanno portato a questa tragica situazione. La speranza è che giustizia venga fatta e che la verità emerga per portare un po' di pace a una famiglia che sta affrontando un momento così difficile.