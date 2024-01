Matteo Salvini svela le carte per le Europee: Il Generale Vannacci e altri nomi di peso

di Redazione Zazoom - lunedì 15 gennaio 2024

Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha delineato la sua strategia per le elezioni europee, con l'obiettivo di arricchire le liste della Lega del generale Roberto Vannacci, che potrebbe apportare un aumento stimato del 3% nei sondaggi. Sebbene Vannacci sia ancora titubante in pubblico, fonti interne alla Lega confermano la candidatura.

Il consiglio federale tenuto a Milano ha esaminato la situazione politica, con tre principali punti all'ordine del giorno: elezioni europee, elezioni regionali e una proposta di legge per il terzo mandato. Salvini sta lavorando per comporre liste robuste, incluse figure come Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, nota per la chiusura di moschee abusive, insieme ad altre personalità rappresentative di un'Italia identitaria.

Al Nord, Silvia Sardone e Isabella Tovaglieri sono pronte a rafforzare la Lega, mentre al Sud spicca la figura di Aldo Patriciello, proveniente da Forza Italia. Annalisa Tardino rappresenterà un'altra punta di diamante nella regione meridionale. La Lega confida nell'effetto positivo di Vannacci, e altri esponenti di peso includono Mario Abruzzese, Giuseppe Cangemi, Monica Picca e Anna Cinzia Bonfrisco.

Il secondo punto dell'ordine del giorno riguarda la situazione in Sardegna e le prossime elezioni regionali. Si sta lavorando per mantenere l'unità della coalizione di centrodestra, con la possibilità che anche il governatore uscente, Christian Solinas, si unisca alle liste europee. La Lega assicura che troverà un accordo in ogni caso, mentre Fratelli d'Italia lancia un messaggio di unità, auspicando che il centrodestra si presenti compatto. La campagna elettorale di Truzzu è già iniziata, sebbene ci sia uno stallo nella formazione di un accordo.