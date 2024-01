Maratona Elettorale 2024: Tutte le Tappe della Corsa alla Casa Bianca

di Redazione Zazoom - lunedì 15 gennaio 2024

Il 2024 si prospetta come un anno cruciale per la politica statunitense, con la possibile sfida tra Joe Biden e Donald Trump, già protagonisti di una contesa quattro anni fa. Nonostante le numerose accuse mosse contro l'ex presidente repubblicano, sembra destinato a conquistare la nomination del GOP, anche se non mancano possibili sorprese dell'ultimo minuto, come condanne o impedimenti.

Il calendario elettorale dell'anno presenta una serie di tappe fondamentali:

- 15 gennaio: Inizia la corsa dei Repubblicani alla Casa Bianca con i caucus in Iowa.

- 23 gennaio: Il New Hampshire vota per le primarie presidenziali, nonostante il cambio di calendario deciso dal Partito democratico statale.

- 3 febbraio: Si tiene la prima tappa delle primarie dem in South Carolina dopo il cambio di calendario deciso dal partito.

- 6 febbraio: Il Nevada ospita le primarie democratiche, seguite due giorni dopo dai caucus repubblicani.

- 24 febbraio: Quinta tappa delle primarie GOP in South Carolina, uno Stato cruciale per Nikky Haley.

- 27 febbraio: Il Michigan va al voto (i caucus GOP sono il 2 marzo).

- 5 marzo: Il Super Tuesday, con ben 16 Stati, fra cui l'Alabama, la California, il Colorado, il Texas, il Minnesota, il Massachusetts, la Virginia e il North Carolina.

- 19 marzo: Primarie presidenziali in Florida, Arizona, Kansas, Illinois e Ohio.

- 2 aprile: Votazioni per le primarie in New York e Wisconsin, insieme ad altri 5 Stati.

- 23 aprile: Altra tappa fondamentale in Pennsylvania, uno degli swing state cruciali.

- 4 giugno: Chiusura delle primarie con gli ultimi voti in Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota e Washington DC.

- 15-18 luglio: Convention repubblicana a Milwaukee per certificare il candidato ufficiale.

- 19-22 agosto: Convention democratica a Chicago.

- 6 settembre: Primo dibattito tra i candidati alla presidenza presso la Texas State University.

- 25 settembre: Confronto tra i candidati alla vicepresidenza al Lafayette College, Pennsylvania.

- 1 ottobre: Secondo dibattito tra i candidati presidenti.

- 9 ottobre: Terzo confronto fra gli aspiranti inquilini della Casa Bianca.

- 5 novembre: Election Day, l'America va al voto per scegliere il presidente.

- 20 gennaio 2025: Inauguration Day, con il nuovo presidente che giura e si insedia.