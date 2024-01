Elezioni Globali 2024: Una svolta nei rapporti geopolitici

di Redazione Zazoom - lunedì 15 gennaio 2024

Il 2024 si preannuncia come un anno cruciale per gli equilibri geopolitici, con il recente trionfo di William Lai, etichettato come "il pericoloso indipendentista," nelle elezioni presidenziali di Taiwan, suscitando l'attenzione della comunità politica internazionale. La sua vittoria ha portato il mondo a riflettere sul nono presidente della Repubblica di Cina, titolo contestato ma ufficialmente designato.

Mentre il risiko geopolitico si trova in uno stato di incertezza, ciò è solo l'inizio, poiché numerosi Paesi in tutto il mondo saranno chiamati alle urne nel corso del 2024, plasmando ulteriormente gli equilibri globali.

Le elezioni coinvolgeranno oltre 50 Paesi, con una popolazione complessiva di circa 4,2 miliardi di abitanti, rendendo il 2024 l'anno elettorale più imponente della storia. Sette delle dieci nazioni più popolose del mondo saranno coinvolte, compresi Paesi come Bangladesh, Brasile, India, Indonesia, Messico, Pakistan, Russia e Stati Uniti. Inoltre, 18 paesi africani, con quasi 300 milioni di aventi diritto al voto, parteciperanno, contribuendo a un totale di 4 miliardi di persone coinvolte in questo importante processo democratico.