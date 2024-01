Chi era Giovanna Pedretti titolare della Pizzeria Le Vignole : suicida dopo polemiche online

di Redazione Zazoom - lunedì 15 gennaio 2024

Giovanna Pedretti, la 59enne titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), è stata trovata morta ieri pomeriggio nelle acque del fiume Lambro. La donna era finita sotto i riflettori nei giorni scorsi a causa di una recensione su TripAdvisor in cui un cliente criticava il suo locale per la presenza di persone omosessuali e di un disabile. Pedretti aveva risposto con forza attraverso una recensione articolata, ma la vicenda aveva generato una forte polemica sui social media.

Sabato scorso, in una intervista al Tg3, la titolare si era giustificata con veemenza, ma sembrava incapace di gestire la situazione. La vicenda, amplificata sui social, ha probabilmente aggravato un contesto personale già difficile per Giovanna, portandola a compiere un gesto disperato.

La reazione online alla vicenda è stata varia, con alcune persone che mettevano in dubbio la veridicità della risposta della Pedretti e accusavano di una presunta "fake recensione". Il blogger Lorenzo Biagiarelli, compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli, aveva sollevato dubbi sulla versione della donna, ipotizzando che la recensione fosse stata scritta da lei stessa.

La notizia della morte di Giovanna Pedretti ha suscitato reazioni di sconcerto e tristezza. Selvaggia Lucarelli, che aveva condiviso le osservazioni del compagno sulla situazione, ha commentato esprimendo preoccupazione per il fatto che la vicenda potrebbe non essere stata completamente compresa e sottolineando la necessità di riservatezza sulla storia personale della Pedretti.

Matteo Salvini, leader della Lega, ha definito la notizia sconvolgente e ha criticato la polemica nazionale sui social generata dalla (presunta) recensione falsa. La Pedretti lascia il marito e una figlia, lasciando la comunità locale in lutto.

Chi era Giovanna Pedretti

Giovanna Pedretti, originaria di Bergamo, gestiva insieme al marito la pizzeria "Le Vignole" a Sant'Angelo Lodigiano da moltissimi anni. Dopo la sua scomparsa, avvenuta a 59 anni, lascia anche una figlia. In seguito alla diffusione virale di un post sui social, in cui era stata recensita la sua pizzeria, Giovanna aveva dichiarato all'Ansa: "Di solito non rispondo alle recensioni, ma vedendo queste parole ho pensato che la mamma di un ragazzo disabile potesse leggerle, e la valle Brembana che è dentro di me ha trovato espressione".