Messa in TV Domenica 14 Gennaio 2024: Guida per Rai 1, Canale 5 e TV2000

di Redazione Zazoom - domenica 14 gennaio 2024

La Messa del 14 gennaio 2024 sarà trasmessa in televisione, offrendo agli spettatori la possibilità di partecipare a questo momento spirituale attraverso Rai 1 e Canale 5. Ecco tutto ciò che devi sapere sugli orari, il luogo, lo streaming e i programmi correlati.

Per chi non può partecipare di persona alla celebrazione, la Messa in TV rappresenta un appuntamento irrinunciabile. Questo vale soprattutto per coloro che seguono con passione e interesse la liturgia domenicale. Rai 1 e Canale 5 sono le reti principali per la trasmissione della Messa in TV, con un'alternativa offerta anche da TV2000. Se ti trovi fuori casa, ecco come seguire la Messa in TV il 14 gennaio.

In TV e Streaming: Orario e Canale

La Messa sarà trasmessa in diretta su Rai 1 il 14 gennaio 2024 alle 11:00 dalla Chiesa di San Venanzio Martire a Camerino (Macerata). Il collegamento inizierà alle 10:50. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay. Su TV2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), potrai seguire la Messa alle 8:30 e alle 19:00. La diretta streaming su TV2000 sarà accessibile gratuitamente tramite il player disponibile sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it, utilizzabile su PC, smartphone o tablet. Alle 10:00, su Canale 5, sarà trasmessa la Messa. A seguire, alle 12:00 su Rai 1 e TV2000, la recita dell’Angelus con Papa Francesco.

Il Programma

- Rai 1

- Ore 11:00 – Santa Messa dalla Chiesa di San Venanzio Martire a Camerino (Macerata)

- Canale 5

- Ore 10:00 – Santa Messa

- TV2000

- Ore 8:30 – Santa Messa

- Ore 19:00 – Santa Messa