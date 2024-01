Luana e Damilka: L'amore sfida l'omosessualità a C'è posta per te

di Redazione Zazoom - domenica 14 gennaio 2024

Luana e Damilka sono diventate il centro della quarta storia emozionante durante la prima puntata di 'C'è posta per te' il 13 gennaio. Luana ha deciso di chiamare il programma per condividere la sua difficile situazione con la madre, la quale ha interrotto ogni comunicazione dopo che Luana ha rivelato la sua omosessualità.

In famiglia, la madre è l'unica che ha faticato ad accettare l'orientamento di Luana. Dopo una relazione con un uomo, Luana ha incontrato Damilka, innamorandosi di lei e dando inizio a una storia d'amore che la madre non ha mai accettato. Da quel momento, la donna ha scelto di non parlare più con la figlia.

Quando la madre è entrata in studio, ha guardato e mandato baci solo a Luana. Al solo avvistamento di Damilka, ha distolto lo sguardo con espressione di disgusto.

Dopo il messaggio incoraggiante di Luana, la madre ha spiegato in trasmissione il motivo per cui disapprova Damilka: "Ha rubato il cuore di mia figlia... Si è lasciata trasportare. Chiamatemi cattiva, ma non voglio vedere due persone dello stesso sesso insieme."

Le parole di Maria De Filippi sembrano non aver scalfito l'atteggiamento della madre, scambiando forse l'omofobia per paura e ignorando il dolore di Damilka.

Dopo diverse esitazioni, la madre decide infine di aprire la busta solo per salutare la figlia, mantenendo Damilka a distanza, quasi come se fosse in punizione.

Ma cosa è successo dopo? Dando un'occhiata ai loro profili Instagram, Damilka ha solo due foto, entrambe selfie, mentre Luana ha condiviso numerosi video e scatti con la compagna, dichiarando il loro grande amore. Per quanto riguarda il rapporto con la madre, sembra che nulla sia cambiato dopo la trasmissione. La donna non ha mostrato alcuna apertura riguardo alla storia d'amore della figlia, e forse Luana continuerà a vederla senza la presenza di Damilka al suo fianco.