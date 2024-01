Kilde a Wengen: Caduta Drammatica e Diagnosi Meno Grave del Previsto

di Redazione Zazoom - domenica 14 gennaio 2024

Il noto sciatore norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha vissuto un momento difficile durante la discesa libera di Wengen, un evento della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Il Campione del Mondo in carica per discesa e superG è incappato in una brutta caduta, sfiorando le reti poco prima del traguardo.

Il talentuoso atleta di 31 anni, una delle icone di velocità nel mondo dello sci, ha attraversato la difficile pista Lauberhorn di oltre quattro chilometri, richiedendo due minuti e mezzo per essere completata. Kilde, visibilmente stanco, ha perso la linea alla chicane conclusiva, finendo violentemente nelle reti vicino al traguardo.

Dopo la caduta, il Campione, vincitore di 21 gare in Coppa del Mondo (12 in discesa e 9 in superG), è rimasto a terra per un periodo significativo. La presenza di sangue sulla neve indicava tagli subiti durante l'incidente. L'impatto è stato notevole, e il soccorso è stato immediato da parte del personale di pista e dei medici.

Successivamente, Kilde è stato trasportato con la barella oltre la linea del traguardo, dove un elicottero lo ha portato in ospedale. Il Campione del Mondo si sottoporrà a ulteriori esami nelle prossime ore, con il rischio concreto che la sua stagione possa terminare prematuramente. Al momento dell'ultimo rilevamento cronometrico, Kilde si trovava a 1.67 secondi dallo svizzero Marco Odermatt e non avrebbe probabilmente lottato per un posto sul podio.

Gli ultimi aggiornamenti del 14 gennaio indicano che la Federazione norvegese ha comunicato che Kilde ha subito la lussazione di una spalla e un taglio al polpaccio. L'atleta è già stato operato presso l'ospedale di Berna, e fortunatamente, non presenta altre fratture. Nonostante la gravità dell'incidente, la diagnosi è risultata essere meno grave di quanto inizialmente temuto.