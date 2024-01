Dalla Paura alla Salvezza: La Straordinaria Storia di Danna Franco sparita in Messico

di Redazione Zazoom - domenica 14 gennaio 2024

In Messico, la figlia di Leonardo Franco, Danna, è stata salvata in extremis grazie a un imponente sforzo diplomatico tra Italia e Messico. Cresciuta in un quartiere messicano, la giovane è stata scortata fuori dal pericolo imminente per incontrare per la prima volta i suoi parenti napoletani. Il suo arrivo a Roma venerdì notte, dopo un volo d'urgenza, è stato il passo cruciale per evitare rischi gravi.

Ora, Danna è accolta dal nonno, una figura precedentemente conosciuta solo attraverso le chat. Mentre recupera le energie, la giovane cerca di ricostruire la trama della sua vita, profondamente intrecciata con Napoli. La storia di Danna Franco, nata in Messico 17 anni fa, è legata al mistero della scomparsa del padre, Leonardo Franco, 44 anni, avvenuta lo scorso ottobre.

La vicenda di Danna richiama alla memoria il caso del 2018, quando tre cittadini napoletani, legati commercialmente al Messico, furono denunciati come dispersi. Oggi, la storia di Leonardo Franco aggiunge un capitolo al mistero delle scomparse legate ai connazionali in Messico.

Dopo anni di frequenti viaggi in Centroamerica per motivi commerciali, Leonardo aveva instaurato una relazione sentimentale, dalla quale era nata Danna. Con la sua scomparsa, è scattato l'allarme per la vita della ragazza, portando l'agenzia Manisco World e l'avvocato napoletano Luigi Ferrandino a muoversi in suo soccorso.

Il trasferimento urgente di Danna in Italia è stato motivato da minacce e intimidazioni legate alla sparizione del padre. La diplomazia italiana ha agito prontamente per garantirle un passaporto italiano in tempi rapidi, facilitando il suo ritorno a Napoli e riducendo i rischi potenziali.

In un'intervista telefonica con Il Mattino, Danna ringrazia l'avvocato Ferrandino, l'ambasciata e l'agenzia Manisco World per il loro contributo nel garantirle la sicurezza. Tuttavia, il suo desiderio più grande è il ritorno del padre, sperando che non sia coinvolto in una trama di violenza.

La scomparsa di Leonardo Franco è attualmente oggetto di un'indagine condotta dalla Procura di Roma, specializzata nelle vicende dei connazionali all'estero. La giovane Danna potrebbe essere interrogata come parte offesa e potenziale testimone in relazione alla scomparsa di suo padre. Lunedì, alle 21.30, una trasmissione in diretta su Manisco World sarà dedicata alla vicenda, gettando ulteriore luce su questa complessa storia di paura e speranza.