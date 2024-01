Cagliari vs Bologna: Formazioni e Dove Seguire la Partita - Ranieri alle prese con le assenze

di Redazione Zazoom - domenica 14 gennaio 2024

Nell'incantevole scenario dell'Unipol Domus, si svolgerà il prossimo incontro di Serie A tra Cagliari e Bologna. Le due squadre, con obiettivi distinti, si preparano per una sfida avvincente, entrambe desiderose di riscattarsi dopo l'ultimo turno in cui hanno conquistato solo un punto ciascuna. Gli emiliani, oltre al campionato, hanno anche affrontato la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia. Vediamo le ultime novità dai campi e le probabili formazioni.

Probabili Formazioni Cagliari-Bologna:

Per Claudio Ranieri, la sfida presenta alcune assenze significative, soprattutto nel reparto offensivo, con l'assenza di Lapadula, Oristanio e Luvumbo (in Coppa d’Africa con l’Angola). Si prospetta l'opzione della doppia punta pesante per affrontare la situazione. Dall'altra parte, Thiago Motta potrebbe optare per il falso nove, con Ferguson a sostituire Zirkzee, squalificato.

- CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Hatzidiakos, Augello; Makoumbou, Prati, Nandez; Viola; Pavoletti, Petagna. *Allenatore: Claudio Ranieri*

- BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Ferguson. *Allenatore: Thiago Motta*

Orario e Dove Seguire Cagliari-Bologna:

L'incontro Cagliari-Bologna, valido per la ventesima giornata della Serie A e prima del girone di ritorno, avrà luogo all'Unipol Domus con fischio d'inizio alle ore 15. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà visibile in streaming sull'app scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Si rende necessaria la sottoscrizione di un abbonamento per seguire l'evento.