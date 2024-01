Anticipazioni Dottor Alì: Epidemia, Drammi e Rivelazioni nel 20° Episodio

di Redazione Zazoom - domenica 14 gennaio 2024

Il Dottor Alì, anteprima del 13 gennaio: Sabato, il 20° episodio dell'appassionante serie turca sarà intitolato "A mali estremi, estremi rimedi". Cosa cela dietro questo titolo enigmatico?

Scopriamolo insieme! Preparatevi a una puntata straordinaria, consapevoli che questa volta il cuore dello spettacolo sarà messo a dura prova!

Nazli si presenta a casa di Alì, profondamente addolorata per gli eventi recenti e preoccupata del suo atteggiamento evasivo. Con coraggio, le rivolge la parola dietro la porta chiusa, confessando la sua paura di causargli ulteriore sofferenza.

Tuttavia, Alì non è presente; si trova all'ospedale accanto al letto di Betus, ancora in coma. Rivela a Nazli di aver seguito il suo consiglio, confessandole i suoi sentimenti, ma le cose sono andate storte. Ora è confuso su come comportarsi e desidera che Betus si risvegli per ricevere sagge consigli dalla piccola.

Successivamente, riceve una chiamata urgente dal Dottor Ferman e si precipita verso di lui. Il medico è lieto di annunciare l'apertura della nuova clinica insieme a Beliz.

Alì, visibilmente agitato, chiede al suo superiore di essere trasferito al Pronto Soccorso invece che alla Chirurgia (per evitare Nazli!). Inoltre, Demir e Acelya sono in arrivo, e a sorpresa, compare anche il padre di Alì, desideroso di parlare con il figlio.

Nuovi casi per Alì e Nazli: tragedia in ospedale!

Successivamente, due pazienti provenienti dall'aeroporto arrivano in ambulanza: un uomo e una donna di ritorno da una vacanza all'estero. Alì riesce a diagnosticare rapidamente la donna, capendo che l'infezione che ha ucciso il primo passeggero l'ha contagiata anche lei.

Si salverà? Vefa, Ferman ed Alì indagheranno, scoprendo che il problema potrebbe coinvolgere tutti i passeggeri, configurandosi come un'epidemia simile all'emergenza Covid.

Intanto, Nazli collabora con Tanju affrontando il caso di un uomo affetto da leucemia. La specializzanda chiede notizie di Alì e, indispettito, il dottore le domanda se preferirebbe lavorare altrove. Nel frattempo, un colpo di scena attende il paziente, coinvolgendo anche il suo rapporto con il padre.

Gulin informa Nazli della situazione nel Pronto Soccorso, dove il panico si scatena a causa di un'epidemia. Nonostante ciò, Nazli si precipita lì per vedere Alì, il quale si trova con Kubra, uscita dal reparto di Chirurgia.

La situazione precipita, coinvolgendo Nazli e Alì in una quarantena forzata nel Pronto Soccorso. Il padre di Demir rivela una notizia scioccante al figlio, mentre i social media complicano ulteriormente le cose per l'ospedale. Ferman si ammala e rischia la vita, mentre Nazli, disperata, confessa i suoi sentimenti per lui. La puntata si conclude con lo svenimento di Alì, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Sarà un finale tragico?