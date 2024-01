Vladimir Luxuria critica Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: Dubbi sulla genuinità dei follower e richiamo alle regole degli influencer

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

In un recente episodio di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha dedicato parte della trasmissione al discusso coinvolgimento di Chiara Ferragni nel cosiddetto "Pandoro-gate". A seguito di questa controversia, sono state introdotte nuove linee guida per coloro che raggiungono almeno un milione di follower su diverse piattaforme social e hanno un tasso di coinvolgimento medio pari o superiore al 2%.

Vladimir Luxuria ha colto l'occasione per esprimere la sua opinione sulla questione. Durante la trasmissione, ha dichiarato: "Non bisognava aspettare il caso Ferragni. Bisogna valutare quanto siano autentici i follower degli influencer. Mi sono sempre chiesta: 'Perché dovrei avere follower che non conosco?' Esistono persino pacchetti di follower che possono essere acquistati. È necessaria una maggiore trasparenza e regolamentazione. Tutto questo avrebbe dovuto accadere molto tempo fa. Gli influencer devono rispettare delle regole".

Luxuria ha inoltre salutato Chiara Ferragni, ringraziandola per aver devoluto l'importo di un milione di euro all'ospedale Regina Margherita. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di affrontare questioni cruciali come la genuinità dei follower e l'acquisto di pacchetti di seguaci nel mondo degli influencer.