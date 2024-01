Trento: Auto Investe Donna e Bambini su un Marciapiede

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

Nel cuore di Trento, un tragico incidente ha scosso la città quando un'auto, una Citroen C1, ha improvvisamente invaso il marciapiede, coinvolgendo una donna di 31 anni e tre bambini. La donna stava spingendo un passeggino con un neonato a bordo al momento dell'impatto.

La conducente dell'auto sembra aver perso il controllo del veicolo, colpendo in pieno la giovane donna e i bambini. L'incidente ha richiesto un massiccio intervento di soccorso, con cinque ambulanze accorse sul luogo. Contestualmente, le forze dell'ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l'area.

La situazione è apparsa subito grave, e la 31enne insieme al neonato è stata trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Chiara. Gli operatori del 118 hanno lavorato tempestivamente per fornire i primi soccorsi e garantire che ricevessero l'assistenza medica necessaria. L'incidente ha lasciato la comunità scioccata, mentre le autorità indagano sulle circostanze esatte e sulla dinamica dell'incidente.