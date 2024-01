Torta Salata ai Funghi: Un Delizioso Rustico per Tutte le Occasioni!

Preparare una torta salata ai funghi è come avere un asso nella manica in cucina. Con pochi ingredienti freschi e un rotolo di pasta sfoglia, puoi deliziare il palato con i sapori avvolgenti del sottobosco. La ricetta è facile, veloce e adatta a ogni circostanza.

Procedimento della Torta Salata ai Funghi:

1. Preparazione dei Funghi: Pulisci i funghi, taglia le basi dei gambi e rimuovi la terra con un panno o un pennellino. Fai fette e cuocili in padella con olio extravergine d'oliva, sale, pepe nero e aglio per 15 minuti a fuoco moderato. Mettili da parte.

2. Condimento: Taglia il prosciutto crudo a listarelle e uniscilo ai funghi. Stendi la pasta sfoglia su una teglia imburrata, coprila con uno strato di besciamella e versa il condimento di funghi e prosciutto. Livella con il dorso di un cucchiaio.

3. Formaggi e Finitura: Taglia i formaggi a cubetti e distribuiscili uniformemente. Sigilla la sfoglia ripiegando i bordi o crea striscioline con le eccedenze per una decorazione. Spennella con latte e inforna a 190 gradi per 30 minuti, finché assume un colore dorato.

4. Servizio e Conservazione: Lascia raffreddare prima di servire. Ideale come antipasto o stuzzichino per un aperitivo. Conserva in frigorifero per 2-3 giorni o congela dopo il raffreddamento per mantenere intatto il delizioso sapore.

Questa torta salata ai funghi è personalizzabile e garantisce un successo in ogni occasione. Sperimenta e delizia i tuoi ospiti con questo rustico versatile e gustoso!