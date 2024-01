Stefano De Martino in vacanza: Un'inaspettata compagnia!

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

In questo periodo, Stefano De Martino è al centro dell'attenzione, specialmente dopo la il presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Tra le voci sui social, i titoli di gossip e il tapiro ricevuto da Striscia la Notizia, De Martino ha deciso di prendersi una pausa, lontano da tutto, per godersi alcuni giorni di relax in compagnia.

Questa volta, il 34enne non è in vacanza con il figlio Santiago, attualmente in Argentina con la madre Belén Rodriguez e la sorella Luna Marì. L'affianca invece una misteriosa donna, apparsa improvvisamente in un post del conduttore di Bar Stella. In un video condiviso su Instagram, si intravede una giovane donna dai capelli scuri che nuota in una piscina, presumibilmente in una tranquilla spa.

Si tratta forse di Gilda Ambrosio, l'ex flirt di Stefano di cui si diceva si fosse riavvicinato prima di Natale? Non proprio, dato che, dalle foto postate sui social dalla 31enne, sembra che lei sia attualmente in vacanza in Brasile, a migliaia di chilometri di distanza dal conduttore. Quindi, chi sarà questa misteriosa compagna di De Martino? La risposta è nelle mani dei paparazzi!