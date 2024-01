Montalbiano: Omicidio-suicidio scuote la comunità mentre i figli sono a scuola

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

La tranquillità della piccola comunità di Montalbiano, nel paesino di Valfloriana, è stata scossa da un terribile episodio di violenza durante le festività appena concluse. Un drammatico omicidio-suicidio ha gettato il paese nella disperazione e nell'orrore, coinvolgendo una coppia in una discussione che ha avuto esiti tragici.

Ester Palmieri, una donna di 37 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, con una profonda ferita alla gola, indicativa di una coltellata. Poco dopo, Igor Moser, boscaiolo di 45 anni, è stato scoperto morto per impiccagione nel sottotetto del casolare in cui viveva. La coppia, non sposata e già separata, è stata protagonista di questo tragico episodio, avvenuto mentre i loro tre figli, di 10, 8 e 6 anni, si trovavano a scuola.

La dinamica del femminicidio è ancora oggetto di approfondite indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Cavalese e del nucleo investigativo di Trento, coordinati dal pm Maria Colpani. La separazione della coppia era già avvenuta, e Moser è stato visto uscire dalla casa della donna poco prima dell'orario della tragedia, stimato tra le 9 e le 9:15 del mattino.

I tre figli della coppia sono stati presi in custodia dallo zio all'uscita dalla scuola, rimanendo ignari dell'atroce evento che si stava verificando nella loro casa. Il corpo di Ester è stato scoperto nel primo pomeriggio, quando la madre della donna si è preoccupata per la mancanza di risposta alle chiamate e nessuno è apparso per il pranzo dai familiari.

Ester Palmieri, originaria di Cavalese, era conosciuta nella valle per aver avviato lo studio olistico 'Scintilla Alchemica' l'anno scorso, frequentato sia dalla comunità locale che dai turisti. La tragedia ha destato profonda commozione nella zona, richiamando anche l'attenzione del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.