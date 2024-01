Maria De Filippi svela il mistero dietro l'addio di Mew e Matthew da Amici: Cosa è davvero successo

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

Carissimi amici, Maria De Filippi ha finalmente condiviso dettagli cruciali sull'addio improvviso di Mew e Matthew dal talent show Amici. Dopo quattro mesi di intensa partecipazione alla scuola, i due talentuosi allievi hanno deciso di abbandonare il programma, annunciando la loro partenza con un comunicato diffuso in un episodio speciale.

La conduttrice, durante la registrazione dell'episodio in onda il 14 gennaio, ha affrontato l'argomento con grande sensibilità, rivelando le ragioni dietro la decisione di Mew e Matthew. Tuttavia, le dichiarazioni di Maria De Filippi sono state vaghe, limitandosi a dire: "Sono usciti per motivi personali", senza fornire ulteriori dettagli.

Nonostante la mancanza di informazioni concrete, diverse speculazioni circolano online riguardo alle ragioni dell'uscita dei due cantanti. Alcuni utenti suggeriscono che Mew stia affrontando problemi di salute mentale, riemergendo attacchi di panico che ne hanno compromesso la permanenza nella scuola di Amici. Nel caso di Matthew, sembra che avesse già in mente di lasciare la scuola, e ha colto l'opportunità per seguire la sua fidanzata.

Al momento, non esistono certezze in merito a quanto accaduto, lasciando la situazione avvolta nel mistero. Resta solo da attendere eventuali dichiarazioni da parte dei due ex allievi, sperando che possano fornire ulteriori dettagli sulla loro decisione di abbandonare il percorso a Amici.