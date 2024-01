Jennifer Lopez Debutta con il Singolo Can't Get Enough: Il Videoclip Sorprende i Fan

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

Jennifer Lopez ha entusiasmato i fan con l'uscita del suo ultimo singolo, "Can’t Get Enough" (BMG), ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire da domani. La cantante ha sorpreso i suoi seguaci con un videoclip speciale, diretto dal rinomato regista Dave Meyers, pubblicato su YouTube.

"Can’t Get Enough" è il primo estratto dal nono album in studio di Jennifer Lopez, intitolato "This Is Me…Now", attualmente disponibile in pre-order. Il singolo e il suo coinvolgente videoclip fanno parte della "Musical Experience" denominata "This Is Me…Now: A Love Story", la quale sarà in streaming su Prime Video a partire dal 16 febbraio 2024.

Il nuovo brano promette di catturare l'attenzione degli ascoltatori con il suo sound accattivante e le potenti performance vocali di JLo. Il videoclip, anch'esso rilasciato inaspettatamente, aggiunge un elemento visivo coinvolgente alla traccia, creando un'esperienza completa per i fan.

Il nono album di Jennifer Lopez è atteso con grande anticipazione, e "Can’t Get Enough" offre un assaggio intrigante di ciò che i fan possono aspettarsi dalla superstar nel prossimo capitolo della sua carriera musicale.