Interruzione dei fondi per l'Ucraina: La Casa Bianca conferma la battuta d'arresto degli aiuti militari

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

La Casa Bianca ha ufficialmente annunciato la sospensione dei fondi destinati all'Ucraina, nonostante le recenti e accorate richieste del presidente Joe Biden al Congresso per l'approvazione di nuovi aiuti. La decisione di Washington di interrompere temporaneamente le forniture di armi e attrezzature militari a Kiev è stata motivata dalla mancanza di risorse finanziarie adeguate nei bilanci disponibili. A confermare questa decisione è stato il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, durante un briefing con i giornalisti.

Kirby ha dichiarato: "È di fondamentale importanza che il Congresso degli Stati Uniti risponda a questa richiesta di sicurezza nazionale per ottenere fondi aggiuntivi per l'Ucraina, al fine di garantire ulteriori finanziamenti. L'aiuto che abbiamo fornito ha subito una brusca battuta d'arresto". Questa interruzione giunge dopo che i repubblicani hanno recentemente bloccato l'approvazione di nuovi fondi, stimati a 61 miliardi di dollari, per l'Ucraina. La loro approvazione era condizionata a significativi cambiamenti in materia di immigrazione e asilo.

Biden aveva precedentemente sottolineato l'importanza dell'assistenza americana e dell'impegno degli alleati nei confronti dell'Ucraina. "Il popolo americano può essere orgoglioso delle vite che abbiamo aiutato a salvare e del sostegno fornito all'Ucraina per la difesa del suo popolo, della sua libertà e della sua indipendenza", aveva affermato il presidente. Tuttavia, sembra che le sue richieste non abbiano ottenuto il sostegno necessario.

In data 27 dicembre, gli Stati Uniti avevano annunciato l'ultimo pacchetto di armi ed equipaggiamenti per l'Ucraina, fornendo un supporto cruciale nella difesa del Paese contro l'aggressione russa. Il pacchetto includeva un finanziamento fino a 250 milioni di dollari, destinato a armi e attrezzature, tra cui munizioni per la difesa aerea, componenti del sistema di difesa aerea, munizioni per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, munizioni di artiglieria da 155 mm e 105 mm, munizioni anti-corazzate e oltre 15 milioni di colpi di munizioni.