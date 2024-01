Giusy Ferreri: Una Vita Tranquilla in Campagna, Lontana dalla Frenesia

Nell'ultima intervista, Giusy Ferreri ha aperto le porte della sua vita privata, rivelando una scelta di vita che ha sorpreso i suoi fan. La famosa cantante, nota per i suoi tormentoni, ha optato per un ritmo di vita tranquillo, lontano dalla frenesia delle grandi città, trasferendosi in un pittoresco paesino di soli 40 abitanti.

La Vita Tranquilla di Giusy Ferreri

In un'intervista al Corriere della Sera, Giusy Ferreri ha condiviso dettagli intimi della sua vita. Dai tempi in cui lavorava come cassiera all'Esselunga e salì sul palco di X Factor, molte cose sono cambiate. Ora, insieme al suo compagno di lunga data, Andrea Bonomo, e alla loro figlia, ha scelto di vivere in un tranquillo paesino immerso nella campagna tra Vigevano e Novara.

Giusy descrive la sua nuova dimora con entusiasmo

“Abitiamo tra le campagne di Vigevano e Novara, in una piccola frazione tra le risaie. Viviamo in un paesino di 40 abitanti, che arrivano a 60 compresi cavalli, asini e galline, un luogo che ricorda un clima di altri tempi, atmosfere che fanno venire in mente L’albero degli zoccoli di Olmi. Mi appaga, mi piace stare a contato con la natura, la vita è come in una piccola comune, in uno stato d’animo che non ha niente a che fare con la frenesia. È un bellissimo nido, mi aiuta per l’ispirazione e la concentrazione. Il canto degli uccellini mi dà serenità”.

Giusy è chiaramente felice della sua scelta di vita e afferma che non la cambierebbe con la vita frenetica della grande città per nulla al mondo.

Niente Matrimonio per Giusy Ferreri

La cantante e Andrea Bonomo formano una coppia solida da ben 15 anni, con una figlia che rende ancora più speciale il loro legame. Quando la domanda sul matrimonio sorge spontanea, Giusy risponde senza esitazione: “Per scaramanzia continuiamo su questa strada, non sia mai che il grande passo rompa gli equilibri. Ci sono alti e bassi come in tutte le coppie, ma al momento siamo stati bravi”.

Attualmente, Giusy Ferreri e il compagno non hanno alcuna intenzione di formalizzare il loro legame con il matrimonio, preferendo mantenere gli equilibri che hanno costruito nel corso degli anni.