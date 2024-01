Accusa di Palpeggiamento a Corso Aziendale: Tutor a Processo con la Difesa di Ispirazione Patch Adams

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

Palpeggiata al corso aziendale, ma il tutor finisce a processo: Ho solo imitato Patch Adams. Una donna di 47 anni, dipendente di un'azienda alimentare, ha denunciato il suo tutor accusandolo di violenza sessuale aggravata durante un corso di formazione aziendale. Il tutor, un pesarese di 65 anni, difeso dall'avvocato Mauro Mengucci, sostiene di aver solo imitato l'approccio umoristico e terapeutico del celebre dottore Patch Adams. La vicenda è giunta a processo, presieduto dalla giudice Francesca Grassi, con l'avvocato Laura Versace che rappresenta la parte civile.

Il presunto episodio di violenza sessuale risale al 27 agosto 2021, durante la valutazione di un test inviato via mail a tutti i dipendenti come parte di un corso di formazione aziendale. La procedura era gestita da una società esterna all'azienda in cui lavora la vittima. Nel corso dell'udienza, la donna ha raccontato di essere stata molestata dal tutor nella sala riunioni durante la valutazione del test. L'uomo avrebbe iniziato con carezze sulla mano, passando poi a toccare il ginocchio, la pancia e l'inguine, causando un senso di paralisi e violenza nella vittima.

Secondo la versione dell'imputato, la sua intenzione era creare un contatto e un equilibrio durante il corso. Ha affermato di aver imparato l'abbraccio durante un'esperienza a Rimini ispirata a Patch Adams. Ha sostenuto che ogni gesto è avvenuto con il consenso della donna, e che non vi è stata alcuna intenzione di compiere atti di violenza. La prossima udienza è fissata per il 21 marzo.