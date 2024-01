Serie Tv : Rai1 Con La Storia, Mediaset Lancia I Fantastici 5, Sky Presenta True Detective 4

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

Il mondo delle serie TV si prepara a una nuova sfida in televisione, con Rai1 che difende il suo primato grazie al successo di "La Storia", mentre Mediaset e Sky lanciano ambiziose produzioni per conquistare il pubblico.

Rai1: "La Storia" e il Ritorno di Successi Passati

Rai1, dopo il trionfo del 2023, continua a puntare forte sulle fiction di qualità. "La Storia", con Jasmine Trinca, ha già ottenuto un notevole successo, raccogliendo 4,46 milioni di spettatori e il 23,5% di share su Rai1. Ma la rete ammiraglia non si ferma qui: il ritorno di "Doc - Nelle tue mani" con Luca Argentero e Matilde Gioli segna l'inizio di una nuova stagione ricca di grandi produzioni. Tra i progetti attesi ci sono la terza stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" con Luisa Ranieri e la quattordicesima di "Don Matteo" con Raoul Bova. Il cult "Mare fuori" arriva con il suo quarto capitolo su RaiPlay e poi su Rai2, mentre il pubblico può anticipare il ritorno di "Makari" con Claudio Gioè in primavera su Rai1. Tra le novità, spiccano i titoli d'ambientazione storica come "La lunga notte – La caduta del Duce" con Alessio Boni e "Mameli" con Neri Marcorè, insieme a "Califano" con Leo Gassmann e "Gloria" con Sabrina Ferilli.

Mediaset: Volti Noti e Nuove Avventure

Mediaset si prepara a sfidare la Rai con una line-up di produzioni ricche di volti noti e storie intriganti. Tra i progetti in arrivo, spicca "I fantastici 5", dove Raoul Bova sarà l'allenatore di una squadra di atleti paralimpici. Altri titoli da seguire includono "Se potessi dirti addio" con Gabriel Garko, "Viola come il mare" con Can Yaman e Francesca Chillemi, "I fratelli Corsaro" con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia, e un poliziesco basato sui romanzi di Cristina Cassar Scalia con Giusy Buscemi.

Sky: Produzioni Italiane e Serie Straniere di Successo

Sky punta su una combinazione di produzioni italiane e serie straniere di successo. L'undicesima stagione de "I delitti del BarLume", il sequel di "Call my agent Italia" e nuove serie come "M. Il figlio del secolo" con Luca Marinelli sono solo alcune delle proposte. Tra le serie straniere, si segnalano "True Detective 4: Night Country" con Jodie Foster e "House of The Dragon 2".

Netflix: Skam Italia 6, Supersex, e Bridgerton 3

Netflix promette un calendario ricco di attesa, con l'arrivo di "Skam Italia 6" il 18 gennaio, il biopic su Rocco Siffredi "Supersex" con Alessandro Borghi il 6 marzo, e la terza stagione di "Bridgerton" il 16 maggio.

Inoltre, altre piattaforme come Prime Video e Apple Tv+ offrono proposte imperdibili come la serie comedy "No Activity – Niente da segnalare" con Luca Zingaretti e Diego Abatantuono su Prime Video dal 16 gennaio e "Masters of the air" su Apple Tv+ ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

La nuova stagione delle fiction si annuncia ricca di sorprese, con ogni rete pronta a conquistare il pubblico con storie avvincenti e interpretazioni straordinarie.